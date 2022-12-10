«القومي لحقوق الإنسان» لقناة الحياة: الملف شهد تغيرات جذرية خلال الـ8 سنوات الماضية

قالت الدكتورة نهي طلعت، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ملف حقوق الإنسان في مصر شهد الكثير من التغيرات على المستوى التنموي والحقوق الأساسية التي يجب أن ينعم بها المواطن، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الملفات التي جرى إنجازها على أرض الواقع لكن لم تتواجد الفرصة المناسبة للترويج لتلك الإنجازات طيلة سنوات.

طلعت: القيادة السياسية اتبعت نمطا جديدا في آخر 8 سنوات

وأضافت «طلعت»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن القيادة السياسية اتبعت نمطا جديدا في آخر 8 سنوات يقوم على التعامل مع جميع احتياجات الإنسان وليس كل ملف بمفرده.

واستطردت: «مش بنروح نخاطب الإنسان بحقه في الصحة ونتجاهل التعليم، والتجربة كاملة ليشعر الإنسان بتحسن ملموس ومتفضلش الجهود كلها تتم في جزر منعزلة، ودلوقتي الوضع بقى مختلف».

الانتهاء من ملف فيروس سي

وأوضح أن المبادرات الرئاسية التي تمت في القطاع الصحي كانت في شكل خطوات غير مسبوقة على مستوى العالم؛ منها الانتهاء من ملف فيروس سي والقضاء على قوائم الانتظار: «الحق في الصحة أصيل وكان من الأولويات التي اهتمت بها الدولة المصرية».