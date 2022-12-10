عميد «طب عين شمس»: انفردنا في تنفيذ العيادات الافتراضية للعلاج عن بعد

قال الدكتور علي الأنور، عميد كلية طب جامعة عين شمس، ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية «الدمرداش»، إن الجامعة انفردت عن غيرها من الجامعات في تنفيذ العيادات الافتراضية «العلاج عن بعد» وهو مهم جداً في الاستخدام بالمناطق النائية والأماكن التي لا توجد بها كفاءات طبية وتقديم الخدمات في المناطق الإفريقية والعربية، والهدف من ذلك تقليل التوافد على المدينة الطبية وتقديم الخدمات بأعلى مستوى وتوفير خدمة سريعة وتقديم خدمة للمواطنين في أماكن نائية والمشاركة في العلاج، ولدينا إمكانيات.

خطة أكاديمية لتطوير القطاع الطبي

وأضاف عميد كلية طب جامعة عين شمس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة لديها خطة أكاديمية لتطوير القطاع الطبي، وبالتالي نجري التطوير في كل القطاعات من مناهج ومنظومة من أجل إخراج كوادر طبيبة متميزة قادرة على المنافسة، ونسعى أيضا لإنجاز المدينة الطبية، وكلية الطب تحتوي على 10 آلاف طالب منهم 6 آلاف في مرحلة الدراسات العليا من داخل مصر وخارجها.

علي الأنور: لا يوجد تقدم دون وجود أبحاث علمية

وتابع، أنه لا يوحد تقدم دون وجود أبحاث علمية، والدولة تفطنت لهذا وتجري بقوة كبيرة في هذا المجال، وفي جامعة عين شمس أنشأنا مركز أبحاث مصري ويهتم بالبحث الطبي العلمي ووحدة الجينوم والأورام ومجالات كثيرة في هذا الشأن، ودون البحث العلمي لن يكون هناك تقدم في المجال الطبي، ونهتم بالبحث العلمي وفي إطار إنشاء بيت للحيوان لإلحاقه بالمركز المصري للأبحاث الطبية.