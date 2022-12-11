«دونيتسك» تتهم القوات الأوكرانية بقصف مركز المدينة بـ20 «صاروخ جراد»

اتهمت السلطات الموالية لروسيا بجمهورية «دونيتسك» الشعبية التي ضمته «موسكو» في وقت سابق إلى أراضي الاتحاد الروسي، القوات الأوكرانية بقصف مركز المدينة بـ20 «صاروخ جراد»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الجيش الروسي تلقى دفعة جديدة من «سو-35 إس»

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن الجيش الروسي تلقى منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، دفعة جديدة من مقاتلات «سو-35 إس» ودبابات«تي 72 بي 3 إم» المحدثة وأحدث طائرات استطلاع، والعديد من الأسلحة القتالية والدفاعية

من جانبه، قال نائب المستشار النمساوي السابق هاينز كريستيان شتراخه، إن أوروبا قد تنخدع بأن «موسكو» ستركع نتيجة للعقوبات، مضيفا في اجتماع بعاصمة بلاده «فيينا» إن الأوروبيون تسببوا بإلحاق الضرر بأنفسهم بدعمهم للعقوبات، والنمسا تؤذي نفسها.

وفي وقت سابق، شهدت النمسا، مظاهرات للمطالبة بإعادة النظر في قرار دعم «فيينا» سياسة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، والحفاظ على حياد البلاد بالكامل.

وأشار شتراخه، إلى فائض تجاري إيجابي في روسيا، ونمو إيرادات تجارة النفط والغاز، من 100 مليار إلى 220 مليارا في 2022.

الجيش الألماني يمتلك 300 دبابة «ليوبارد 2»

وفي ألمانيا، قال رئيس المجموعة «الألمانية الفرنسية» لشركات الدفاع«كندس» فرانك هاون،، إن الجيش الألماني يعاني حاليا ماديا في عدة جوانب، ضيفا في مقابلة مع صحيفة «سود دويتشه تسايتونج» الألمانية، إن الجيش كان يمتلك ألفي دبابة «ليوبارد 2» وحاليا 300 فقط.

وكانت مفوضة البرلمان الألماني «البوندستاج» لشؤون الدفاع إيفا هوجل، قالت في وقت سابق، إن بلادها لا تقوم بتحديث قواتها المسلحة بشكل سريع، مضيفة أن القاعدة المادية الآن أسوأ مما كانت عليه قبل بدء الأزمة الأوكرانية.

وأوضح هاون، أن بواسطة الدبابات 300، يمكن حماية مدينة «أوجسبورج» وليس «برلين»، مشيرا إلى افتقار الجيش الألماني إلى المدفعية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي بريطانيا، قال وزير الخارجية جيمس كليفرلي، إن بلاده تريد التنافس مع روسيا على النفوذ في دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مضيفا في بيان، إن «لندن» ستضع استراتيجيات طويلة الأجل لتطوير العلاقات معها.

وأوضح كليفرلي،أن بلاده ستظهر مرونة استراتيجية، ورغبة في العمل على المدى الطويل، مشيرا إلى تطلع «لندن» إلى المستقبل من 10 إلى 20 عاما.