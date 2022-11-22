الحركة المرورية في القاهرة.. كثافات أعلى كوبري أكتوبر وشارع الهرم

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى، الحالة المرورية للطرق والمحاور والميادين في عدد من محافظات الجمهورية، لا سيما القاهرة الكبرى.

كثافات مرورية على الكورنيش

وقالت الإعلامية منة الشرقاوي، مقدمة النشرة المرورية بالبرنامج، إن كوبري 15 مايو يشهد سيولة مرورية نسبية، صباح اليوم، كما يشهد طريق الكورنيش كثافات مرورية بسيطة، وتزيد نسبيا للمتجه لميدان التحرير، وتوجد كثافات بمنطقتي المعادي وحلوان.

وأشارت إلى تحويل حركة المرور في الاتجاه القادم من منطقة التبين باتجاه المعادي على طريق الأوتوستراد، بينما يشهد كوبري أكتوبر كثافة مرورية بمنطقتي الإسعاف ورمسيس حتى مخرج غمرة والعباسية.

وأوضحت أن شارع بورسعيد يشهد كثافة مرورية في مناطق «الشرابية وحدائق القبة وكوبري السواح والأميرية»، كما يشهد كوبري الزاوية الحمراء ومنطقة الوايلي كثافة مرورية، منوهة إلى غلق طريق بن زايد الجنوبي لمدة شهر، ما يستلزم بعض التعديلات لتيسير حركة المرور.

وأفادت مقدمة الفقرة، بأن الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية تزامنا مع أعمال تطوير طريق الأوتوستراد، والمتضمن تنفيذ كوبري دوران للخلف أعلى الطريق بمنطقة المجزر الآلي ما يستلزم غلقا كليا لشارع الصيانة المتفرع من طريق الأوتوستراد حتى شارع الجزائر، وسيكون هناك تحويل في حركة المرور تجاه شارع «المدبح»، لتنفيذ القواعد الخرسانية للكوبري.

الحالة المرورية في الجيزة

وعن الحالة المرورية في الجيزة، قالت إن محور 26 يوليو يشهد كثافات بمنطقة ميدان لبنان، بسبب توسعة الطريق وغلقه في بعض المناطق، وتستمر الكثافات حتى ميدان لبنان، بينما توجد سيولة مرورية للمتجه لمدينة 6 أكتوبر.

وأشارت إلى أن محور صفط يشهد كثافة مرورية، وتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة، كما يشهد شارع الهرم كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين بمسافة تصل لـ 500 متر، بسبب أعمال إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق، والكثافات تزيد مع ساعات الذروة.

ولفتت إلى أن هناك كثافات مرورية متحركة في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية، نتيجة غلق ميدان سفينكس بسبب إنشاء محور 26 يوليو الموازي.