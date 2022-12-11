إصابة مسن صدمته سيارة ميكروباص أثناء عبور الطريق في طنطا بالغربية

شهد شارع البحر بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، إصابة شخص صدمته سيارة ميكروباص خلال محاولته عبور الطريق، وتم ضبط السيارة وقائدها، ونقل المصاب إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بمحافظة الغربية، إخطارا بوجود حادث سير في شارع البحر بطنطا، وإصابة أحد الأشخاص بكسور وكدمات متفرقة في الجسم، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف ونقل المصاب إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

التحريات والمعاينة

تبين من تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، أن المصاب رجل مسن، في العقد السابع من عمره، وكان يعبر شارع البحر، وتصادف عبور سيارة ميكروباص سرفيس داخل طنطا، وأسفر الحادث عن إصابة الضحية بعدة إصابات متفرقة في الجسم، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وضبط المتهم والتحفظ على قائد السيارة، وتم رفع حطام الحادث وإعادة حركة سير السيارات مرة أخرى إلى طبيعتها.

وكشف مسؤول طبي بمستشفى طوارئ طنطا الجامعي، أنه جار عمل الإسعافات اللازمة للمصاب، وحالته الصحية مستقرة، وبه إصابات عبارة عن كدمات وكسور وجروح متفرقة في الجسم.