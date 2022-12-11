«تربية حلوان» تنظم ندوة عن الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي

نظمت كلية التربية جامعة حلوان ندوة بعنوان «الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي ودور الطالب الجامعي في مكافحة الفساد»، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام حمدي عميد الكلية، وإشراف الدكتور وائل رمضان وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

توعية الطلاب بالميثاق الأخلاقي

وأوضح الدكتور حسام حمدي، أنّ الندوة استهدفت توعية الطلاب بمحتوى الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي، الذي يضم مجموعة من القواعد والآداب العامة التي يجب على الطالب الجامعي مراعاتها طوال فترة وجوده في الحرم الجامعي.

وأضاف أنّ الطالب هو المحور الأساسي في المنظومة التعليمية بالجامعة؛ لذا كان من الضروري الاهتمام ببيان ماله من حقوق وما عليه من واجبات، لمساعدته على تكوين بيئة سليمة تُحفظ فيها الحقوق وتُراعَى فيها القيم والأخلاقيات بما يعود بالخير على المجتمع.

مكافحة الفساد

وأشار الدكتور وائل رمضان، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، إلى ضرورة أن نبدأ نحن كمنتسبي كلية التربية بأنفسنا في مواجهة كل أشكال وصور الفساد، تحت شعار «تربويون ضد الفساد»، والمساهمة في مكافحة الفساد على مستوى الجامعة والمجتمع ككل،.

وأوضح أنّ وجود الأُطُر الأخلاقية من ضروريات الحياة المتحضرة، ومتطلبا أساسيا لتنظيم المجتمع واستقراره، وغيابها يعني غلبة شريعة الفوضى، ولذا ظهرت الحاجة إلى وضع مواثيق أخلاقية لكل فئات المجتمع تنظم التعامل فيما بين أفراد كل فئة من ناحية، وتنظم التعامل بين الفئات المختلفة من ناحية أخرى، ومن بين هذه المواثيق المستحدثة الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي.