ندوة نقاشية بطب بنها: تنظيم حملات طرق الأبواب لمواجهة ظاهرة الختان

نظمت لجنة المشاركة المجتمعية بكلية طب بنها، في اجتماعها السادس، تزامنا مع اليوم العالمي لرفض ختان الإناث الذي يوافق 6 فبراير من كل عام، ندوة بعنوان «الطب والدين: الختان جريمة إنسانية»، برعاية الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميد الكلية، وإشراف وتنسيق الدكتورة نيرمين عدلي محمود وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ندوة نقاشية حول الختان

وخلال الندوة دار حوار مفتوح ونقاش بحضور مصطفى القاضي عميد الكلية السابق، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وشيرين دياب المجلس القومي للمرأة بمحافظة القليوبية، والقس اميل راعي الكنيسة الإنجلية ببنها، والدكتور محمد عبدالفتاح إمام رئيس قسم الإرشاد الديني بأوقاف القليوبية لمبادرة «مودة»، وأعضاء لجنة المشاركة المجتمعية.

ورقة عمل حول جريمة الختان

وجرى إصدار ورقة عمل لعمل مشترك بين المؤسسات المختلفة لرصد والقضاء على ظاهرة ختان الإناث بتنظيم «حملات طرق الأبواب».

كما جرى تكريم الشيخ محمد عبدالفتاح إمام رئيس قسم الإرشاد الديني بأوقاف القليوبية لمبادرة «مودة».

وكرمت الدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية الطب لشؤون المجتمع والبيئة بجامعة بنها، الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، لجهوده في تنفيذ مبادرة مودة بمراكز شباب المحافظة.