احتفالا باليوم العالمي لـ«السكري».. «طب بنها» تنظم ندوة للتوعية بالمرض

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة للتوعية بمرض السكري على هامش الاجتماع الشهري للرابطة المجتمعية للقطاع، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمرضى السكر.

تأتي الفعاليات برعاية الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والدكتورالسيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة البيئة والمجتمع، والدكتور محمد الأشهب، عميد الكلية، والدكتورة نرمين عدلي، وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنميئة البيئة، وبالتعاون مع الدكتورة رشا شكر، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، وبالتنسيق مع رانيا معتز، الأمين المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها.

3 محاضرات حول مرض السكري

وتضمنت الندوة 3 محاضرات شملت جوانب المرض والجديد في علاجه والتوعية وأساليب الوقاية، حيث تضمن المحاضرة الأولى تشخيص مرض السكر والعلاج وخاصة المضاعفات، وألقاها الدكتور محمد شوقي السيد، أستاذ الباطنة العامة، والمحاضرة الثانية حول دور الأشعة التشخيصية في تشخيص تدهن البنكرياس، ألقاها الدكتور أحمد فريد، أستاذ الأشعة التشخيصية، والمحاضر الأخيرة عن دهون البنكرياس ألقتها الدكتورة رضا البدوي، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، مقرر الندوة، وبمشاركة الدكتورة نهى العوضي، الأستاذ بجامعة الإسكندرية، رئيس الشبكة القومية لأبحاث الأورام.

حملات توعية في اليوم العالمي لمرض السكري

وشملت الفعاليات مشاركة طلاب الجمعية العلمية بحملات توعية للطلاب بالكلية وبالعيادات الخارجية لمستشفيات بنها الجامعية، بالإضافة لمشاركة الطالب ضياء النجدي والطالبة شيرين فايد في اليوم العلمي.

كما شاركت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وشباب YlY في الفعاليات، وخاصة جولات التوعية باليوم والمرض، والتي بدأت بكلية طب بنها وتستمر لباقي الكليات، كما شاركت شركة مياه القليوبية بحضور حسام مشهور، مدير عام التوعية بالشركة، والدكتور سعيد نجيب، كبير مخرجي التليفزيون، وعدد من الأساتذة بالكلية وأعضاء الرابطة المجتمعية.

من جانبها توجهت الدكتورة نرمين عدلي، وكيل كلية طب بنها لشؤن خدمة المجتمع والبيئة، بالشكر للمشاركين في فعاليات اليوم، وأيضا مديرية الشباب والرياضة وأعضاء الرابطة المجتمعية المشاركين في اليوم.

اليوم العالمي لمرض السكري

يذكر أن اليوم العالمي للسكري يأتي للتوعية من مخاطر داء السكري ويُحتفل به في 14 نوفمبر من كل عام، كما حددته منظمة الصحة العالمية إحياءً لذكرى عيد ميلاد فردريك بانتنغ الذي شارك تشارلز بيست في اكتشاف مادة الأنسولين عام 1922، وهي المادة الضرورية لبقاء الكثيرين من مرضى السكري على قيد الحياة.