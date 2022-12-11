أعلى 3 ودائع ادخارية في البنوك.. «احفظ أموالك واضمن أفضل ربح»

الوادئع الادخارية في البنوك، واحدة من وسائل الحفاظ على المال التي يفضلها كثيرون، خاصة عقب قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة خلال أكتوبر الماضي، حيث تعتبر العائد الخاص بهذه الودائع من أفضل الطرق للربح.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز 3 ودائع وأعلاها فائدة في البنوك المصرية، كما يلي.

وديعة سنوية من البنك التجاري الدولي CIB

يقدّم البنك التجاري الدولي - مصر CIB الوديعة السنوية بعائد شهري، حيث تقدّم العديد من المزايا للعملاء بأسعار فائدة مرتفعة، وجاءت مميزاتها كما يلي.

- مدة الوديعة: 12 شهرا.

- دورية الصرف شهرية.

- الحد الأدنى 5000 جنيه.

- احتساب الفائدة وفقا للشريحة العميل كما يلي: Prime تصل إلى 7%، وPlus تصل إلى 7.5%، وWealth تصل إلى 9%، وExclusive Wealth تصل إلى 9.5%، وPrivate تصل إلى 10%.

وديعة SMART من بنك saib

يقدم بنك Saib الوديعة السنوية SMART بعائد شهري بحد أدنى 250 ألف جنيه، والتي تقدّم العديد من المزايا للعملاء كما يلي.

- فائدة تصل إلى 8.5% سنويا.

- المدة 12 شهرا.

- دورية الصرف شهرية.

- الحد الأدنى 250 ألف جنيه.

ويتم احتساب العائد من بداية اليوم التالي لتاريخ ربط الوديعة، وكذلك إمكانية الحصول على قرض أو بطاقة ائتمانية بضمان قيمة الوديعة بنسبة تصل إلى 90% ودون حد أقصى.

وديعة سنوية من البنك الأهلي الكويتي - مصر

يقدّم البنك الأهلى الكويتي - مصر وديعة بأجل 12 شهرا بعائد شهري، وتقدّم العديد من المزايا للعملاء، ومنها فائدة تصل إلى 6.5% سنويا، ولمدة 12 شهرا ويصرف العائد شهريا، ويقدر الحد الأدنى 5000 جنيه.