حالة الطقس الأيام القادمة.. أمطار وغيوم وشبورة على الطرق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس الأيام القادمة، على عدد من المدن ومحافظات الجمهورية، لافتة إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة غدا، على السواحل الشمالية للبلاد، تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان عنها، أنّ الطقس الممطر وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تستمر الثلاثاء المقبل، حيث تصل إلى السواحل الشرقية للبلاد، ومحافظات الوجه البحري، ووسط سيناء، ومرسى علم، وجبال البحر الأحمر، حيث يسود طقس غائم وممطر معظم ساعات النهار، وتتراوح شدّة الأمطار بين خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة.

حالة الطقس الأيام القادمة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى استمرار ظهور الشبورة المائية التي تؤثر على الرؤية الأفقية، مع ساعات الصباح الباكر، وحتى التاسعة صباحا، على الطرق الصحراوية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والزراعية.

درجات الحرارة غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، سيكون بقيّم تتراوح بين درجة ودرجتين، على محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبرى وصولا إلى شمال الصعيد.

- القاهرة 24 - 15

- العاصمة الإدارية 24 - 14

- 6 أكتوبر 25 - 14

- بنها 24 - 15

- دمنهور 24 - 05

- كفر الشيخ 23 - 15

- المنصورة 24 - 14

- دمياط 24 - 14

- بورسعيد 25 - 14

- الإسماعيلية 24 - 12

- السويس 24 - 13

- الزقازيق 24 - 14

- شبين الكوم 24 - 14

- طنطا 23 - 13

- شلاتين 28 - 1911

- الإسكندرية 23 - 14

- العلمين الجديدة 23 - 13

- وادي النطرون 24 - 14

- مطروح 23 - 14

- السلوم 21 - 11

- سيوة 24 - 11

- العريش 25 - 12

- رفح 24 - 13

- الطور 26 - 14

- كاترين 19 - 05

- رأس سدر 23 - 13

- نخل 25 - 05

- طابا 24 - 14

- نويبع 25 - 14

- حلايب 26 - 19

- شرم الشيخ 26 - 18

- الغردقة 25 - 17

- مرسى علم 26 - 17

- الفيوم 24 - 12

- بني سويف 25 - 10

- المنيا 26 - 09

- أسيوط 26 - 09

- سوهاج 25 - 10

- قنا 26 - 10

- الأقصر 27 - 11

- أسوان 28 - 12

- الوادي الجديد 26 - 11

- أبو سمبل 26 - 11

- أبو رماد 26 - 19

- رأس حدربة 27 - 20