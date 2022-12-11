الرقابة تجيز مسرحية «عيلة اتعمل لها بلوك».. والافتتاح الجماهيري الخميس

أجازت لجنة من الرقابة على المصنفات الفنية العرض المسرحي الغنائي «عيلة اتعمل لها بلوك» للنجم محمد صبحي بعد مشاهدتها له على مسرح محمد صبحي بمدينة سنبل ودون أي ملاحظات رقابية، مشيدة بالعمل ومضمونه ورسالته خلال جلسة جمعتهم بالفنان محمد صبحي عقب انتهاء العرض.

حضر عرض مسرحية عيلة اتعملها بلوك المخصص للرقابة عددًا من الجمهور ملأ المسرح عن آخره، واستمتع بالعمل الكوميدي الغنائي الذي مقررًا افتتاحه رسميًا يوم الخميس 15 ديسمبر وبداية موسمه الأول، وقريبًا سيتمّ تخصيص عرضًا خاصًا للنقاد والصحفيين والقنوات الفضائية يعقبه مؤتمر صحفي.

معلومات عن مسرحية «عيلة اتعملها بلوك»

عيلة اتعمل لها بلوك مسرحية كوميدية غنائية استعراضية بطولة النجمة وفاء صادق ويشارك في البطولة أيضا فرقة «استوديو الممثل»: كمال عطية، ومصطفى يوسف، ومحمد يوسف، ومحمد سعيد، ورحاب حسين، وداليا حسن، ومنة طارق، وليلى فوزي، ومحمود أبو هيبة، ومحمد شوقي طنطاوي، وأنجيليكا أيمن، ومايكل وليم، ولمياء عرابي، وحلمي جلال الدين، وداليا نبيل، ومحمد عبدالمعطي، ووليد هاني، والطفلان عبدالرحمن محمود ومريم شريف.

المسرحية تتبع حياة أسرة مصرية عبر أزمنة مختلفة من تاريخ مصر الحديثة، وذلك في شكل كوميدي استعراضي غنائي، وهي من تأليف مصطفى شهيب، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وتصميم الأزياء مروة عودة، وأشعار عبدالله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان، وتصوير الأفيش للسيد عبدالقادر وتصميمه لـ محمد سامي.