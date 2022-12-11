إيداع متهم بالشروع في قتل زوجته بالشرقية بمستشفى الأمراض العقلية

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، إيداع شخص متهم بالشروع في قتل زوجته بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية لمدة 45 يوما، وذلك لبيان حالته النفسية والعقلية بعد إصدار قرار طبي من المستشفى، وحددت جلسة 23 فبراير المقبل لمحاكمته.

وصدر القرار برئاسة المستشار نسيم بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد السيد وسامي زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود وإسلام محجوب.

الاعتداء على الزوجة

ترجع أحداث القضية رقم 896 لسنة 2022 جنايات التابعة لقسم ثان العاشر من رمضان، المتهم فيها شاب ثلاثيني بالاعتداء على زوجته، حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

وافادت التحريات الأمنية بمديرية أمن الشرقية، أن الزوجة «ف.س.ع»، 27 عاما، ربة منزل، تقيم رفقة زوجها «شادي م م ط»، 33 عاما، بالعاشر من رمضان، ولديها منه طفلان، وأفادت في تحقيقات النيابة بأن زوجها تعرض لها بالضرب إثر مروره بضائقة مالية، ما أحدث بها إصابات بالغة كادت تودي بحياتها.

إحالة المتهم للملاحظة بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية

وتحققت جهات الأمن من ارتكاب المتهم للواقعة، فأحيل لمحكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، التي أحالته للملاحظة بمستشفى عقلي ونفسي، لبيان مدى صحته العقلية والنفسية، وحددت جلسة 23 فبراير المقبل لمحاكمته.

يذكر أن المحكمة سبقت وحكمت على المتهم بالسجن 15 عاما، إلا أن المحامي الخاص به طالب بإعادة نظر الدعوى وتقديم أوراقه والكشف عليه عقليا ونفسيا، لبيان أسباب قيامه بالاعتداء على زوجته.