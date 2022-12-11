أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إطلاق المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي لأول مرة في مصر، غدا، بحضور ممثلي الهيئات الدولية، وممثلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والجمعيات الأهلية، سواء المصرية أو الأجنبية في مصر ولفيف من الشخصيات العامة.

مد توفيق أوضاع الجمعيات حتى أبريل 2023

وأصدرت وزارة التضامن، قرارا بمد مدة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي لمدة 6 أشهر، بداية من 12 أكتوبر الماضي، على أن ينتهي في 11 أبريل 2023.

ولفتت القباج إلى أنّ المجتمع المدني في مصر يشهد نهضة كبيرة ودعم غير مسبوق في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإيمانه بقدرة المجتمع المدني على المساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة، وانعكس تقدير القيادة السياسية للمجتمع المدني بداية من إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي صدرت في يناير 2021، ثم ظهر جليا في تعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلانه 2022 عامًا للمجتمع المدني.

دور المجتمع المدني واضحاً في مبادرات الاستدامة البيئية

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، أكدت أنّ دور المجتمع المدني واضحا في مبادرات الاستدامة البيئية ومؤثرًا وواعدًا، كما تنفذ منظمات المجتمع المدني مشاريع وبرامج صديقة للبيئة، وتساعد منظمات المجتمع المدني في إتاحة المعلومات البيئية للمواطنين، وتدعم الحكومات في تحديد المخاطر والتكيف مع الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية، كما تعمل منظمات المجتمع المدني بشكل مشترك مع الحكومات لمواجهة الكوارث المتعلقة بالمناخ، بما يشمل التخطيط واتخاذ القرار، والاستعداد، والتخفيف، ومراحل الاستجابة.