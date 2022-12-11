من هم شركاء مصر التجاريين؟.. الصين في الصدارة والإمارات رابعا

برزت جمهورية الصين الشعبية، كأكبر شريك تجاري لمصر خلال العام المالي 2021-2022، حسبما كشفت بيانات البنك المركزي المصري، فبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 11.106 مليار دولار، بواردات صينية بقيمة 9.7 مليار دولار وصادرات مصرية بـ1.36 مليار دولار.

حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية، كثاني أكبر شريك تجاري لمصر، بحجم تبادل تجاري بلغ 9.685 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بحجم واردات سعودية لمصر بـ7.95 مليار دولار وصادرات مصر للسعودية بـ1.73 مليار دولار، فيما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بإجمالي تبادل تجاري 9.424 مليار دولار.

6.5 مليار دولار واردات إماراتية لمصر

صدَّرت مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ما قيمته 4.39 مليار دولار في العام المالي الماضي، مقابل واردات أمريكية لمصر بقيمة 5 مليارات دولار، فيما جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة رابعاً في قائمة الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ 9.420 مليار دولار أمريكي، وواردات إماراتية 6.52 مليار دولار وصادرات مصرية إلى دولة الإمارات بـ2.89 مليار دولار أمريكي.

بحسب التقرير الشهري لـ«البنك المركزي المصري»، جاءت تركيا خامس أكبر شريك تجاري لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 6.77 مليار دولار، بصادرات مصرية أصغر عند 3.11 مليار دولار ووارادت تركية أكبر بـ3.66 مليار دولار، فيما احتفظت ألمانيا بلقب الدولة الأوروبية الأكثر شراكة مع مصر، متصدرة بقية دول الاتحاد بـ5.58 مليار دولار تبادل تجاري.

ألمانيا أكبر شريك أوروبي لـ«القاهرة»

الجارة الإيطالية لألمانيا، جاءت في المرتبة السابقة ضمن قائمة الشركاء التجاريين لمصر، بحجم تبادل تجاري 5.11 مليار دولار، وصادرات مصرية بـ2.4 مليار دولار وواردات إيطالية بـ2.71 مليار دولار، وفي المرتبة الثامنة كانت المملكة المتحدة التي غادرت الاتحاد الأوروبي قبل سنوات، بحجم تبادل تجاري يبلغ 4.9 مليار دولار وصادرات مصرية بـ2.7 مليار دولار وواردات بريطانية بـ2.2 مليار دولار.

وفق بيانات «المركزي المصري» كانت الهند هي الدولة التاسعة في قائمة الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري 4.8 مليار دولار، بصادرات مصرية 1.8 مليار دولار وورادات هندية بـ2.99 مليار دولار، فيما احتفظت سويسرا بالمركز العاشر عند 4.59 مليار دولار حجم التبادل التجاري، وصادرات مصرية بـ1.54 مليار دولار وورادات سويسرية بـ3 مليارات دولار.

في المركزين الحادي والثاني عشر، جاءت فرنسا وروسيا، بحجم تبادل تجاري 3.8 مليار دولار للأولى، و3.1 مليار دولار للثانية، بينما كوريا الجنوبية كانت في المركز الثالث عشر، بحجم تبادل تجاري 2.7 مليار دولار، وإسبانيا في المركز الرابع عشر بـ2.5 مليار دولار إجمالي حجم التبادل التجاري مع مصر.