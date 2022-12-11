محمد البرغوثي: مصطلح «كبير العيلة» اختفى.. حتى الأب يتهرب من مسؤولياته

حكى الكاتب الصحفي محمد البرغوثي، بعض المواقف الحقيقية عن غياب دور «كبير العائلة»، قائلا إن هناك شكوى كبيرة داخل الأسرة المصرية، خاصة في الريف، بأن الأسر ليست بها «كبير العيلة»، حتى الأب أصبح يتهرب من مسؤولياته.

إذا لم ننتم إلى عائلة ليس أمامنا سوى القطيع

أضاف «البرغوثي»، خلال لقاء ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية سناء منصور وجاسمين طه زكي: «إذا قولتي للأب ابنك فعل كذا وكذا، فيرد إذا استطعت ضربه اضربه، فلتضربه هو، لأنه معتد على والده هو، أول ما الولد يشب يبقى له قطيع وينتمي له، وإذا لم ننتمي إلى عائلة أو أسرة أو إلى قيمة ما، ليس أمامنا سوى القطيع».

وتابع: «الدنيا انفرطت، وهناك تعبير كان يستخدم في الإرهاب، وهو الذئاب المنفردة، وهذا التعبير أصبح ليس خاص فقط للمتطرفين والإرهابيين، لكن المدمنين، ولا يوجد سيطرة على أي أحد، وأصبحت الأسر فاقدة للقدرة، والآباء فاقدين على السيطرة على أبنائهم، فكيف سيتم استدعائه لكي يجلس، والفصل بين مشكلة بين طرفين».

مصطلح «الذئاب المنفردة» لم يعد مقتصر على الإرهاب

واصل: «من اللحظات السعيدة جدا منذ أسبوع، رأيت في قريتي فيديو للصلح بين طرفين، وصلت بينهم أحكام قضائية نهائية، لن يتم تنفيذها إذا تصالحوا، وكبار القرية جمع الطرفين للمصالحة، وهذه الأدوار أصبحت تعود، ولكن تحت ضغط الحكم القضائي النهائي».