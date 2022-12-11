إصابة 5 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالمنيا

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم، إثر إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز العدوة بشمال محافظة المنيا، فيما سقط شاب من الطابق الثالث بمنزله لاختلال توازنه، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أمام محطة وقود بمركز العدوة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة.

المصابون جميعهم من محافظة أسيوط

بالانتقال والفحص تبين أن المصابين من أسرة واحدة ويقيمون في محافظة أسيوط، وانقلبت بهم سيارة ملاكي بسبب السرعة ونتج عن ذلك إصابة كل من: مصطفي سيد عبد الرحمن 51 عاما، وابنائه بدر الدين 15 عاما، سلطان 11 عاما، فيروز 14 عاما، وزينب محمد يحيى 17 عاما، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه إرتجاج وتم نقلهم لمستشفى العدوة المركزي لتلقي العلاج.

كما تلقى مدير الأمن، إخطارا من مأمور مركز الشرطة بسقوط أيمن أمام عبد الحكيم 27 عاما، مقيم بقرية سواده من الطابق الثالث بمنزله لاختلال توازنه، ما أسفر عن إصابته بكسر بالساق، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف.