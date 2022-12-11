الأمم المتحدة تعلن استراتيجية للقضاء على 50% من الفقر بالعراق في 2030

قال كبير مستشاري صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق مهدي العلاق، اليوم الأحد، إنه تم تحديد استراتيجية من 17 هدفًا للتنمية المستدامة تتعلق بمعالجة الفقر والقضاء عليه بنسبة لا تقل عن 50‎% في 2030، مشيرًا إلى ضرورة العمل على صياغة استراتيجيات تؤدي إلى إنصاف الفئات الفقيرة لكي تنتقل من هذا المستوى إلى آخر أفضل.

استمرار أهداف التنمية لمدة 15 عامًا

وأضاف العلاق، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن العراق لديه استراتيجية يجري تحديثها من وزارة التخطيط ومن المؤمل إطلاقها بعد شهور للعمل بها في الأعوام المقبلة، موضحا أن أهداف التنمية تستمر لمدة 15 عاما بدأت في 2015 وتنتهي 2030، إلا أن الرؤية انطلقت في أعوام متأخرة، معربا عن أمله في الوصول إلى غايات محددة في 2030.

وأوضح العلاق أن غالبية الأهداف تصب في تنمية السكان، وأن هناك 232 مؤشرا ينبغي توفيرها للوقوف على وضع البلد في التنمية المستدامة، مؤكدا أن الجهاز المركزي الإحصائي بالعراق يمتلك قاعدة بيانات جيدة وخطة لمتابعة التنمية المستدامة ومساعي للوصول إلى الغايات المنشودة.

التزامات العراق تجاه قمة نيروبي ‏للسكان والتنمية

ونوه كبير مستشاري صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق بأن العراق في عام 2019 قدم وثيقة وطنية تحت مسمى «التزامات العراق تجاه قمة نيروبي ‏للسكان والتنمية» وتمت بحضور آلاف المشاركين من كل دول العالم، مشيرا إلى أنه قدم نحو 19 التزامًا أغلبها يصب في قضايا السكان والتنمية وموضوع الجندر والصحة الإنجابية ‏والوفيات وعمل المرأة والتفاوت بين الذكور والإناث.