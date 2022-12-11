«الزراعة»: لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض ونصدر الفائض للخارج

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن الدولة وفرت كميات من الذرة والصويا بشكل يكفي ويزيد عن حاجة الاستهلاك.

شحنات جديدة من الذرة والصويا

وأضاف طارق سليمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن الزراعة خصصت نصف مليار دولار لإدخال شحنات جديدة من الذرة والصويا، مردفا: «وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي في الدواجن والبيض ونصدر الفائض للخارج»

وتابع رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، لا صحة لأي معلومات مثارة حول نقص الذرة وهناك اكتفاء في السوق حاليا، مشيرا إلى أن الدولة لن تسمح لأي مستغل لإثارة البلبلة بين المواطنين بشأن ادعاء نقص السلع في الأسواق.

طرح السلع بأسعار مخفضة

وأفاد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، بأن المنافذ التابعة للدولة تطرح السلع بأسعار مخفضة تقل عن السوق بنسبة 30%، لافتا إلى أنه على المواطنين هجر المنافذ الخاصة التي ترفع الأسعار.

ولفت طارق سليمان، بالإشارة إلى أن الوزارة لها سلطة على مربي الدواجن وتتخذ دورها الرقابي لضمان وصول المنتج إلى الأسواق بالأسعار المعقولة مع هامش ربح مرضى للمربيين، مؤكدا أن الحكومة وفرت العملات للإفراج عن كميات الذرة والصويا الموجودة في المواني.