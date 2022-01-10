رئيس زامبيا: نشجع الشباب على تبادل الأفكار عبر منصة منتدى شرم الشيخ

وجه هاكيندي هيشيليما رئيس زامبيا، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعوته للمشاركة في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، معبرًا عن بالمشاركة الفاعلة للشباب لتحقيق التنمية المستدامة، مثمنا الفرصة التي يقدمها المنتدى للشباب من أجل التعرف على إبداعاتهم.

رئيس زامبيا: الشباب هم القوة الدافعة للأوضاع السياسية والاقتصادية

وقال رئيس زامبيا، خلال كلمته في جلسة «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد» بمنتدى شباب العالم برعاية وحضور الرئيس السيسي، إنَّ زامبيا وضعت الشباب على قمة أولويات، إذ أنهم القوة الدافعة للأوضاع السياسية والاقتصادية، وعليه يجب عدم إدخار الجهد لدعم وتعزيز الشباب للمشاركة الفعالة في الشؤون الاقتصادية للدولة.

علينا استهداف سياسات وبرامج ومبادرات داعمة الشباب

وتابع أنَّه يجرى استهداف المزيد من السياسات والبرامج والمبادرات لدعم الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدام لنحو 10 آلاف شاب يعملون في قطاع الترفيه، مشيرًا إلى أنَّه يجرى الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الأخضر وفتح فرصة عمل جديدة للشباب، كما صدقنا على اتفاقية الأمم المتحدة لمنظمة اليونيسكو في مجال التعليم والثقافة لتعزيز وتقوية التنوع الثقافي.

ودعا إلى حث الشباب حول العالم للاستفادة من الفرص المتعددة والمتنوعة المتاحة أمامهم، إلى جانب تشجيعهم على استخدام منصة منتدى شباب العالم لتبادل الأفكار والرؤى والانخراط في صنع واتخاذ القرار.