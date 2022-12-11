حسن الرداد عن مقابلته لـ محمد صلاح: «كأنه واحد من عيلتي»

كشف الفنان حسن الرداد، عن تفاصيل مقابلته للنجم محمد صلاح، ونشره صورة لهما، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مشيرا إلى أنه يحبه وكان يتمنى مقابلته.

حسن الرداد يكشف كواليس مقابلته لمحمد صلاح

وكتب حسن الرداد: «إنسان جميل ومتواضع ومتربي ويستاهل حب الناس الكبير ده، طبعا أنا من عشاق صلاح المتعصبين له بشكل كبير ومن الناس اللي فعلا بحبهم جدا كأنه واحد من عيلتي وكنت عايز أقابله، مبسوط إني شفتك يا صلاح وربنا يكرمك ويسعدك يا رب».

نجاح حسن الرداد في فيلم «تحت تهديد السلاح»

وفي سياق آخر، يحقق حسن الرداد، نجاحا كبيرا من خلال عرض فيلمه الجديد «تحت تهديد السلاح»، الذي يعرض في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، والتي تدور أحداثه حول رجل أعمال يُدعى خالد، يعيش حياة تعيسة مع زوجته التي تكبره سنا من أجل الحفاظ على أولاده حتى يقرر الانفصال عنها ليتزوج من حبيبته السابقة، فيصاب بطلق ناري أثناء زفافه يفقده الوعي ويدخل في غيبوبة لمدة 4 سنوات.

أبطال فيلم «تحت تهديد السلاح»

ويشارك في بطولة الفيلم حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، عمرو عبد الجليل، عباس أبو الحسن، جودي مسعود، ادم مجدي خليل، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن تأليف ايمن بهجت قمر.