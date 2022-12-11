إصابة مهندس و5 عمال في تصادم سيارتين بصحراوي بني سويف

أصيب مهندس و5 عمال، مساء اليوم، في حادث تصادم سيارتين نقل بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة محافظة بني سويف، بإصابات متنوعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بتصادم سيارتين نقل بصحراوي بني سويف الشرقي

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

3 سيارات اسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

دفع مرفق اسعاف بني سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق بالمحافظة.

وتبين أن المصابين في الحادث هم: إسلام.ر.ح مهندس، مقيم محافظة الفيوم، 30 سنة، مصاب كسر مضاعف بالفخذ الأيمن مع جروح وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد . ع . أ 32 سنة، مقيم مركز أطفيح في محافظة الجيزة، مصاب جروح وسحجات وكدمات متفرقة، ومحمد . م . إ 25 سنة، مقيم مركز أطفيح بمحافظة الجيزة ، عامل، مصاب كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، و"امر . ع . أ 35 سنة، مقيم مركز أطفيح بمحافظة الجيزة ، عامل، مصاب كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، ومصطفى . ع . م 30 سنة، مقيم مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، عامل، مصاب كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، ومحمود . ع . أ 30 سنة، مقيم مركز أطفيح بمحافظة الجيزة ، عامل، مصاب كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم.