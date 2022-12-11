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«لا داعي للقلق».. محمد الباز يكشف تفاصيل إصابة مواطن بجدري القرود

كتب:

شريف سليمان
11:00 م | الأحد 11 ديسمبر 2022
الدكتور محمد الباز

الدكتور محمد الباز

طمأن الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، المصريين بشأن جدري القرود، مشيرا إلى أن الفيروس غير منتشر في مصر، وهناك حالة واحدة فقط تم اكتشافها في مستشفى حميات العباسية.

المصاب حالته الصحية جيدة

وقال الباز، خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»، إن الحالة تم اكتشافها الخميس الماضي وهي لشاب عنده 39 عاما، وكان يعاني من طفح جلدي خفيف، وحالته الصحية جيدة.

ولفت الإعلامي إلى أنه بالتحري عن الحالة المصابة، لم يثبت وجود تاريخ سفر لدى المريض، ولم يثبت أيضًا مخالطته بأحد العائدين من الخارج، منوها بأن الحالة تخضع الآن للبروتوكول العلاجي.

وتابع: «إحنا معندناش أمر مزعج، إحنا عندنا حالة واحدة، والمعلومات عنها فيها بعض الغموض وبعض الريبة، ولكن حتى الآن لا داعي للقلق».

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