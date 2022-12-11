نقيب الموسيقيين: لا تهاون مع قرارات النقابة.. هدفنا حماية الفن المصري

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إن قرارات النقابة الأخيرة من إيقاف عمر كمال والعازف محمد عبد السلام جاءت بسبب مخالفتهما لقرارات النقابة.

مصطفى كامل: يجب على الجميع احترام نقابته والالتزام بقوانينها

أوضح كامل لـ«الوطن»، أنه لن يتهاون مطلقا مع أي مخالف لقرارات النقابة لأن عمله هو حماية النقابة والفن المصري، مشددا على أن الجميع عليه احترام نقابته والالتزام بقوانينها.

وأكد كامل أن النقابة ليست سكينا موجها ضد أعضائها، ولكن لا بد من احترام كل جهة الجهة الأخرى.

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل، قررت إيقاف عازف الأورج محمد عبد السلام، عن العمل لعدم التزامه بالحضور أمام النقابة العامة.

«الموسيقيين» توقف العازف محمد عبد السلام

وقالت النقابة في بيان لها: «بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية بشأن محمد عبدالسلام معوض أحمد، عازف أورج، والحاصل على تصريح سنوي، ونظرا لعدم التزام المذكور بالحضور أمام النقابة العامة لمناقشته في الشكاوى المقدمة ضده، قررت النقابة وقف المذكور عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في الشكاوى المقدمة ضده ويتم التنبيه على جميع المنشآت والأشخاص بعدم التعامل مع المذكور لحين توفيق أوضاعه مع النقابة وإخطار جميع الجهات المعنية بذلك القرار».