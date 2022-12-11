نشأت الديهي: مصر تعيش وسط إعصار اقتصادي عالمي.. ولدينا اكتفاء ذاتي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تعيش وسط إعصار اقتصادي، في ظل أزمة عالمية لم تحدث منذ عشرات السنوات في كل دول العالم.

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، تحدث بأن الدولة المصرية لديها اكتفاء ذاتي من القمح يكفي 6 أشهر، وزيت لمدة 5 شهور، ولحوم ودواجن لمدة عام، معقبًا: «لدينا ما يكفينا من طعام وشراب لمدة عام، ورغم ذلك هناك خوف وقلق، يجب أن نسأل عن مخزون الرضا، قبل السؤال عن مخزون القمح ، فالشعور بالرضا صعب للغاية».

لا يوجد لدينا طوابير في الحصول على الخبز أو في الغذاء

ولفت إلى أن هناك أزمة وخوفا من المستقبل، ولكن هذا الأمر ليس قاصرًا على مصر بل يشمل كل أنحاء العالم، متابعًا: «لا يوجد لدينا طوابير في الحصول على الخبز أو في الغذاء، مفيش أحد في مصر بيبات بدون عشاء، الشعب المصري كله لديه ما يكفيه، هتروح البقالة هتلاقي اللي أنت عاوزه، ولكن الأسعار قد تكون مرتفعة».