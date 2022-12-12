الورواري: تنفيذ المقترحات بالقمة «العربية - الصينية» يضيف ثقلا للمنطقة

قال الكاتب الصحفي والإعلامي محمود الورواري، إن الفترة الحالية تشهد متغيرات كبيرة على المستوى الدولي، لافتا إلى أن الصين فاعل دولي مهم للغاية.

أحداث وقمم عالمية في الشرق الأوسط

وأضاف الورواري خلال حواره مع برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الشرق الأوسط شهد مؤخرا عددا من القمم والأحداث العالمية مثل القمة الأمريكية العربية، القمة الصينية العربية، وكذا مؤتمر المناخ وقمة أوبك وكأس العالم في قطر.

ولفت الورواري إلى أن انعقاد القمة العربية الصينية في العاصمة الرياض، تعكس حالة التغيير التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية.

وأوضح محمود الوروارى أن القمة العربية الصينية المنعقدة تشير لقوة رؤساء الدول العربية وحريتهم في اختيار الدولة الأجنبية التي تملأ الفراغ الاقتصادي لديهم.

ثقل جديد للدول العربية

وأشار الورواري إلى أن هناك العديد من القضايا التي تم طرحها في القمة العربية الصينية، وفي حالة تطبيق جزء من التوصيات التي طرحها رؤساء العرب ستعطي ثقلا جديدا للدول العربية في المنطقة.