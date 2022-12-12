معتز الدمرداش لـ إيمان الحصري: عملت معيدا بكلية الإعلام وكنت بطلا للتنس

كشف الإعلامي معتز الدمرداش، جانبا من حياته الشخصية، قائلا إنه عمل معيدا في كلية الإعلام وقت تقديمه لنشرة أحداث 24 ساعة، كما أن الفنان الكاريكاتير رمسيس سخر منه بعد نشرة أحداث 24 ساعة، كما أنه كان بطلا للتنس الطاولة ومتفوق دراسيا.

معتز الدمدراش: لا أدير ظهري لمن ينتقدني

أضاف معتز الدمرداش خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»: «لا أدير ظهري لمن ينتقدني في عملي الإعلامي، ولا أحب الضيوف المنفلتة».

وتابع: «تقديري كبير لوالدتي ووالدي لأنهما كونا شخصيتي.. أحترم ميثاق الشرف الإعلامي في مهنتي، ولا أنسى حواري مع الإعلامي الكبير مفيد فوزي، والمحامي الكبير فريد الديب».