الأمم المتحدة تناقش اقتراحًا فلسطينيًا بإصدار رأي قانوني حول شرعية الاحتلال

تشهد الجمعية العامة لمنظمة «الأمم المتحدة»، اليوم، مناقشة اقتراح قدمته السلطة الفلسطينية لمطالبة محكمة العدل الدولية، في «لاهاي»، بإصدار رأي قانوني حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومن المتوقع قبول الاقتراح وتقديم الرأي في غضون عام أو عامين.

98 دولة تؤيد قرار اللجنة الرابعة في نوفمبر الماضي

وفي نوفمبر الماضي، أيدت 98 دولة قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بقضايا إنهاء الاستعمار والمسائل السياسية الخاصة، مشروع قرار فلسطينيا بطلب فتوى قانونية من المحكمة الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي، مقابل اعتراض 17 دولة، وامتناع 52 دولة عن التصويت.

وفي أواخر نوفمبر الماضي، طالب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق، «يائير لابيد»، أكثر من 50 دولة بممارسة نفوذها على السلطة الفلسطينية لمنع التصويت.

بدورها، تتجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، نحو إصدار قرار بشأن نقل ملكية كنيسة «ألكسندر نيفسكي»، و«ساحة ألكسندر»، الواقعة في البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة لصالح «موسكو» على خلفية طلب روسي، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وكان السلطات الروسية، قالت في وقت سابق، إن عدم استجابة «تل أبيب» للمطلب يخلق نوعا من التوتر في العلاقات بين الجانبين، فيما زعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو في اجتماع مع بعثة من 13 سفيرا أمميا، أنه من الممكن توصل «تل أبيب»، إلى اتفاقيات إبراهيمية جديدة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت مساء أمس الأحد، 3 فلسطينيين، خلال اقتحامها الحي الشرقي من مدينة «جنين» بالضفة الغربية المحتلة.

متابعة صفا لحظة نقل إصابة برصاص قوات الاحتلال في جنين pic.twitter.com/YmTbrTvw3b — وكالة صفا (@SafaPs) December 11, 2022

إصابات خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال بـ «مخيم العروب»

وفي وقت سابق، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي كما أُصيب آخرون بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها «مخيم العروب»، بالضفة الغربية المحتلة.