«مساء DMC» يبرز تطوير محطة مصر بالإسكندرية: استعادت بريقها

كشف المهندس أيمن علام رئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا، تفاصيل تطوير محطة مصر بالإسكندرية، موضحًا أنه في إطار توجيهات المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، وضعت هيئة سكك حديد مصر، مخطط شامل لتطوير معظم المحطات، ومن بينها محطة الإسكندرية.

وأضاف «علام»، خلال تصريحات مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء DMC، على قناة DMC: «التطوير تمّ على مرحلتين، الأولى بدأت في ديسمبر 2015 وانتهت في سبتمبر 2019، حيث نفذتها الشركة الوطنية للمقاولات، وشملت الأرصفة وأحواش المحطة والسكك، وذلك خلال 4 سنوات، وكانت تكلفتها 115 مليون جنيه».

وتابع: «بدأت المرحلة الثانية في ديسمبر 2019 حتى سبتمبر 2022 ونفذتها شركة النيل لإنشاء الطرق، وشملت معظم أنحاء المحطة بالإضافة إلى تطوير كل مرافق المحطة مثل الصرف الصحي والكهرباء والمياه وإنذار الحريق، وكل ذلك بالتنسيق مع هيئة التنسيق الحضاري بالمحافظة تحت إشراف أساتذة متخصصين في الآثار بغرض الحفاظ على الأثر التاريخي والرونق المعماري حيث جرى تحليل كل المواد التي كانت مستخدمة سابقا للوصول إلى أقصى درجة من الدقة، وهناك حملات للتنسيق مع الشرطة من اجل منع الباعة الجائلين من دخول حرم السكك الحديدية».