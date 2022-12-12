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الثاني خلال أسبوع.. حريق ضخم في مركز تجاري بالعاصمة الروسية موسكو «فيديو»

كتب:

أحمد عادل موسى
04:42 م | الإثنين 12 ديسمبر 2022
حريق في مركز تجاري بموسكو

حريق في مركز تجاري بموسكو

أعلنت السلطات الروسية، اليوم، أن حريقا اندلع في مركز تجاري «ستروي بارك» في مدينة بلاشيخة بضواحي العاصمة الروسية موسكو، وامتد الحريق على مساحة 500 متر مربع، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

 ونُشرت مقاطع فيديو حريق يلتهم مركزا تجاريا ضخما في ضواحي موسكو على «تويتر» الحريق الضخم الذي اندلع في المركز التجاري.

أسباب اندلاع الحريق

والأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق في المركز أن اشتعال النيران في مواد البناء في منطقة مكشوفة بجوار المبني كانت خلف الحريق ومن ثام امتد إلى الطابق الأول من المركز التجاري، وحاول حارس المركز أن يطفئ النيران بنفسه قبل وصول رجال الإطفاء إلا أنه أصيب بحروق في الجهاز التنفسي العلوي، وذكرت وزارة الطوارئ الروسية إلى أن وحدات الإطفاء والإنقاذ وصلوا مكان الحادث حيث بلغ مساحة النيران  500 متر مربع.

ويعد ذلك الحادث هو ثاني حريق لمركز تجاري في غضون أيام، إذ اندلع يوم الجمعة الماضية، حريق هائل في مركز تجاري بضاحية خيمكي شمال العاصمة موسكو، واشتعلت النيران في متجر مواد البناء "OBI" وبلغت مساحة الحريق نحو 18 ألف متر مربع.

 

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