الثاني خلال أسبوع.. حريق ضخم في مركز تجاري بالعاصمة الروسية موسكو «فيديو»

أعلنت السلطات الروسية، اليوم، أن حريقا اندلع في مركز تجاري «ستروي بارك» في مدينة بلاشيخة بضواحي العاصمة الروسية موسكو، وامتد الحريق على مساحة 500 متر مربع، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

ونُشرت مقاطع فيديو حريق يلتهم مركزا تجاريا ضخما في ضواحي موسكو على «تويتر» الحريق الضخم الذي اندلع في المركز التجاري.

Сегодня ТЦ Стройпарк в Балашихе pic.twitter.com/aRMI1i6SDP — Грани.Ру (@GraniTweet) December 12, 2022

أسباب اندلاع الحريق

والأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق في المركز أن اشتعال النيران في مواد البناء في منطقة مكشوفة بجوار المبني كانت خلف الحريق ومن ثام امتد إلى الطابق الأول من المركز التجاري، وحاول حارس المركز أن يطفئ النيران بنفسه قبل وصول رجال الإطفاء إلا أنه أصيب بحروق في الجهاز التنفسي العلوي، وذكرت وزارة الطوارئ الروسية إلى أن وحدات الإطفاء والإنقاذ وصلوا مكان الحادث حيث بلغ مساحة النيران 500 متر مربع.

В Балашихе горит торговый центр «Стройпарк». pic.twitter.com/YyrSoOZdiM — Vlad (@slovtwit) December 12, 2022

ويعد ذلك الحادث هو ثاني حريق لمركز تجاري في غضون أيام، إذ اندلع يوم الجمعة الماضية، حريق هائل في مركز تجاري بضاحية خيمكي شمال العاصمة موسكو، واشتعلت النيران في متجر مواد البناء "OBI" وبلغت مساحة الحريق نحو 18 ألف متر مربع.