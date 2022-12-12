تفاصيل مسابقة نساء مؤمنات عبر أوقاف أونلاين.. جاوب واكسب 500 جنيه

أكدت وزارة الأوقاف، أن إطلاق مسابقة «نساء مؤمنات»، بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، يهدف إلى معاصرة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجاته، والتعلم من مواقف النبي.

وأوضحت الوزارة عبر موقع أوقاف أونلاين، أن من بين أهداف مسابقة نساء مؤمنات، التذكرة بسيرة الرسول وزوجاته، مؤكدة أنها تسهم في حل المشكلات الأسرية التي كنا نراها صعبة.

مسابقة نساء مؤمنات

تطرح وزراة الأوقاف يوميا، عبر موقع أوقاف أونلاين، منذ بداية الشهر، سؤال مسابقة نساء مؤمنات، وكان نص السؤال العاشر يستفسر عن إحداهن، إذ جاء نصه: «هناك صحابية من أعظم الصحابيات منزلة وقدرها عالي، دخلت هي وزوجها سعيد ابن زيد بن عمرو الإسلام قبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى دار الأرقم إبن أبي الأرقم».

وتابعت: «كما كانت تلك المرأة السبب في إسلام أخيها عمر ابن الخطاب، عندما دخل عليها غاضبا جدا، وكانت هي وزوجها يقرؤون القرآن، وضربها عمر، فسال الدم من وجهها فنزلت دموعها، وقالت يا عمر ما كنت فاعلا فافعل، فازداد غضبه حتى جلس على السرير، فنظر إلى الكلام الذي كان مكتوب وكانوا يقرؤون، فقال ما هذه الصحيفة، فلما قال لها آتني بها، فرفضت يقرأ ما فيها، حتى أن يغتسل، وتوضأ وقرأ الصحيفة».

موقع أوقاف أونلاين

أكدت وزارة الأوقاف، أن مسابقة نساء مؤمنات، تتم بالشراكة بين وزارة الأوقاف المصرية وهيئة إذاعة القرآن الكريم، التي تعلن بشكل دوري، بعض الأسئلة تصل إلى حوالي 30 سؤالا، عبر موقع أوقاف أونلاين.

وعن قيمة جوائز المسابقة، أوضحت الأوقاف، أنها تصل إلى 500 جنيه، مشيرة إلى أن التقديم يتم من خلال المشاركة، حسب بعض ضوابط ومعايير المشاركة التي قدمتها الوزارة، لذلك يجب عليك الالتزام بها من أجل الحصول على الأولوية في الفوز بالجوائز.