مصادر: تسليم ابتدائي لعدد من مشروعات سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية

قالت مصادر إن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، يتابع الموقف التنفيذي لمشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية بمدينة بدر، مشيرة إلى أن المشروع ينقسم إلى مرحلتين، الأولى تضم 9024 وحدة سكنية، وجاري تنفيذ 4704 وحدات بالمرحلة الثانية، بإجمالي 13728 وحدة.

«الجزار» يشدد على سرعة إنجاز الأعمال

وذكرت المصادر لـ«الوطن»، أن الوزير شدد على ضرورة سرعة تنفيذ المرحلتين بجودة عالية، مؤكداً أن المشروع يهدف لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة لكل المصريين القادمين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتفقد الوزير، الموقف التنفيذى للوحدات السكنية الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية بمدينة بدر، والجاري تخصيصها للموظفين المُنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا موقف أعمال المرافق، والمشروعات الخدمية لسكان المنطقة، من كهرباء ومياه ولاند سكيب وهارد سكيب وغيره من غاز وتليفونات.

تنفيذ 9024 وحدة سكنية لموظفي العاصمة الجديدة

وأوضحت المصادر، أن الوزير تفقد حجم الأعمال التي تم الانتهاء منها، مشيرة إلى أن الـ9024 وحدة سكنية عبارة عن 376 عمارة، كما تم الانتهاء من كل أعمال المرافق الخاصة بها تماما، وأصبحت جاهزة للتسليم.

وأضافت المصادر، أن المرحلة الثانية تضم 196 عمارة سكنية وأعمال المرافق الخاصة بها، وتخطت نسبة الإنجاز بها 25%، وجاري العمل للانتهاء منها في أقرب وقت ممكن تمهيداً لتسليمها.

مصادر: عصر تسليم الوحدات السكنية بدون خدمات انتهى

وقالت المصادر، إن الوزير اطلع على كل المشروعات الخدمية الخاصة بالمرحلتين، وهي عبارة عن 3 مدارس للتعليم الأساسي والثانوي، و4 أسواق، ووحدتين صحيتين، ومخبزين، وملعب خماسي، وتم الاستلام الابتدائي لعدد من المشروعات، وباقي المشروعات بلغت نسباً متقدمة جدا من التنفيذ، مشيرة إلى أن عصر تسليم الوحدات السكنية الجديدة بدون خدمات ومرافق انتهي إلى غير رجعة.