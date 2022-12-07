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«الأعلى للثقافة» يطلق أحدث إصداراته.. «مصر في أدب الرحلة»

كتب:

إلهام زيدان
03:20 م | الأربعاء 07 ديسمبر 2022
غلاف الكتاب

غلاف الكتاب

صدر حديثًا عن المجلس الأعلى للثقافة، كتاب بعنوان «مصر في أدب الرحلة في أواخر العصر العثماني»، للدكتور عوض الغباري، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمي، ورئاسة وإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ، ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية.

أثر التصوف في مصر

ويدور الكتاب حول أدب الرحلة، تطبيقًا على رحلة حج للعالم الأديب الصوفي عبد الغني النابلسي، أواخر العصر العثماني في القرن السابع عشر الميلادي، من خلال كتاب سجل فيه تلك الرحلة، وهو كتاب «الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز».

ويهدف الكتاب إلى التعريف بصورة مصر في زمن الرحلة أدبيا وحضاريا، وتناولت الرحلة أثر التصوف في مصر والطبيعة المصرية ومعالم مصر الإسلامية، كما قدم النابلسي ترجمة لأعلام التصوف، وصورًا للحركة العلمية والحياة الاجتماعية بمصر.

مفهوم أدب الرحلة

وعلى ضوء النقد الحديث، تناول الكتاب مفهوم أدب الرحلة، والعلاقة بين الرحلة والقصة والسيرة الذاتية، وارتباط الرحلة بالعلوم المختلفة، كما حفلت الرحلة بنصوص في الأدب الصوفي والمدح والرسائل الإخوانية والتراث الشعبي، وعبرت عن روح الفن الأدبي في العصر العثماني في صياغة النابلسي لها بأسلوب السجع، وتحققت في هذه الرحلة خصوصيتها الأدبية وما تمثله من قيمة كبيرة في الآداب والثقافات العظيمة للحضارات الإنسانية.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.