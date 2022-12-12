حبس تاجري مخدرات في قنا بتهمة حيازة الحشيش والهيروين

قررت جهات التحقيق في مركزي قنا وقوص، حبس تاجري مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق، لضبط كميات كبيرة من المخدرات منها حشيش وهيروين قبل بيعها على عملائهما في محافظة قنا.

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 8 طرب حشيش

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقوص، جنوب محافظة قنا، من ضبط «أ. م.ع»، 35 عاما، مسجل خطر، وبحوزته 8 طرب حشيش ومبلغ مالي كبير حصيلة بيع المخدرات، وذلك بعدما داهمته قوة أمنية في منطقة البطحة بمدينة قوص.

وعلى الفور تحفظت القوة على المتهم والمضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قررت حبسه اليوم.

ضبط مسجل خطر بحوزته هيروين في قنا

وتلقى مدير أمن قنا إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد بضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة مسجل شقي خطر بمدينة قنا، وذلك أمس الأحد.

وكشفت القوة أن المقبوض عليه هو «سيد.أ.ا»، مسجل شقي خطر مخدرات، وبحوزته كمية من المواد المخدرة زنة 100 جرام من الشابو و50 جراما من الهيروين، ومجموعة من العقاقير الطبية المدرجة في الجدول ومبلغ مالي كبير وذلك قبل بيعها لعملائه.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.