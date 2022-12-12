القبض على المتهم بمقتل طالب في مشاجرة بالقاهرة

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم .

بالإنتقال والفحص تبين قيام (عامل - مقيم بدائرة القسم) بالتعدى بالضرب على (طالب "مصاب بجرح طعنى بالبطن" – مقيم بذات الدائرة) بإستخدام سلاح أبيض "سكين" حال تواجدهما بمحل البلاغ بسبب خلافات الجيرة، نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وفى وقتٍ لاحق حضر للقسم المتهم المذكور وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وبسؤال كلٍ من والدى المتوفى أيدا ما سبق ، وإتهما المذكور بالتسبب فى وفاة نجلهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.