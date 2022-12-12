والد الأبناء الثلاثة ضحايا حريق منزل القناطر: ماتوا في لحظة واحدة

«ظلوا متمسكين ببعض، ورفضوا الخروج من المنزل، وماتوا في لحظة واحدة».. هكذا وصف والد الأشقاء الثلاثة ضحايا حريق منزله في منطقة عزبة الآياتي بمدينة القناطر الخيرية، الذي اندلع فجر الجمعة الماضية، بسبب ماس كهربائي، وأسفر عن مصرع أطفاله، مشيرا إلى أن أبنائه كانوا من حفظة القرآن الكريم، ومن طلاب الأزهر الشريف، وكانت جنازتهم مهيبة، وودعهم الجميع بالدموع.

والد الأشقاء الثلاثة: حاولت أنقذهم

وقال محمد عواد، عامل بمصنع، ووالد الأطفال الثلاثة ضحايا حريق منزلهم بالقناطر، أن أبناءه «يوسف»، 14 عاما، بالصف الأول الثانوي، و«شروق» بالصف الثاني الإعدادي، و«عواد» بالصف الرابع الابتدائي بالأزهر الشريف بالقناطر، كانوا غارقين في النوم وقت الحريق، بينما كان عائدا هو من عند الطبيب هو ووالدتهم وشقيقهم الأصغر، ليفاجئ بالحريق، حيث حاول إنقاذهم وقام بالصراخ عليهم ليخرجوا، لكنهم لم يستطيعوا الخروج ورفضوا ترك أي واحد منهم خلفهم.

الاشقاء رفضوا الخروج إلا مع بعضهم

وأضاف الوالد، أن أبناءه ظلوا متمسكين ببعض، ورفضوا الخروج إلا مع بعضهم ليلحقوا بربهم ويتوفوا جميعا في أحضان بعضهم، مما سبب حزنا كبيرا لكل العائلة، قائلا «كسروا ظهري».

وقال إنه سمع صراخهم، حيث كانوا في غرفتهم نائمين قبل الحريق، وحاول إنقاذهم لكن القدر لم يسعفه، قائلا «طلبت منهم الخروج، وكان الرد من كل واحد لن أخرج بدون أخي، وحاول الولدان إنقاذ شقيقتهما، لكن قضاء الله نفذ».

الحريق التهم أثاث المنزل

وأوضح الأب المكلوم، أنه فقد أبناءه وأثاث منزله بالكامل، وكل الأوراق الثبوتية الخاصه به وبأولاده في الحريق، مناشدا الجميع بمساعدته في إعمادة إعمار المنزل واستخراج الأوراق، وتسهيل الإجراءات، متمنيا الحصول على فرصة حج وعمرة حتى يدعو لأبنائه ويستريح قلبه بعد هذه الفاجعة.

وأشار إلى أنه عامل بسيط بمصنع، وقام بتربية أبنائه على حفظ القرآن الكريم والدراسة بالأزهر، وكان يحلم بأن يكونوا من علماء الأزهر العاملين في الدعوة لهداية الناس، مؤكدا أنه راض بقضاء الله.

كانت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، أصدرت بيانا نعت فيه وفاة ثلاثة أشقاء من طلاب الأزهر، نتيجة حريق بعزبة الآياتي بالقناطر.

وفي وقت سابق، تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد رفعت أبوسريع رئيس مباحث مركز القناطر، بنشوب حريق بمنزل بالقناطر ووجود وفيات في الحريق.

وجرى الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق، ونقل الجثث للمستشفى، وتبين أن الحريق شب في منزل المواطن محمد عواد، من عزبة آياتي التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، ونتج عن الحريق وفاة 3 من أبنائه إثر ماس كهربائي.

وبمعاينة المنزل تبين أن المنزل مبني بالطوب الأبيض، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.