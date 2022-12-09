تشييع جثامين 3 أشقاء لقوا مصرعهم في حريق منزل بالقناطر.. «أكبرهم عنده 16 سنة»

شيع المئات من أهالي عزبة الآياتي في القناطر الخيرية بالقليوبية، جثامين 3 أشقاء لقوا مصرعهم إثر نشوب حريق في منزلهم، فجر اليوم، ما تسبب في وفاتهم أثناء النوم، حيث صرحت جهات التحقيق بدفن الجثامين وطلب تحريات المباحث وتشكيل لجنة لفحص الحريق.

وخرجت الجثامين الـ3 من مسجد العزبة وسط انهيار وحزن أهالي القرية، مؤكدين أنهم كانوا سند عائلتهم، وفراقهم سبب صدمة للجميع.

حزن بين أهالي القناطر

وكشف عدد من الأهالي لـ«الوطن»، أن الحريق نشب بالمنزل فجر اليوم، ما أسفر عن مصرع الأشقاء الـ3، حيث جرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق ونقل الجثث للمستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وقررت ندب المعمل الجنائي لفحص الحريق والتصريح بدفن الجثث.

تفاصيل مصرع 3 أشقاء بالقناطر

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد رفعت أبو سريع، رئيس مباحث مركز القناطر، بنشوب حريق في منزل سويسي بالقناطر، ووجود وفيات في الحريق.

وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق، ونقل الجثث للمستشفى، وتبين أن الحريق نشب في منزل شخص يدعى «محمد عواض سالم» من عزبة آياتي التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، فجر اليوم، ونتج عن الحريق وفاة «يوسف محمد عواض»، 16 سنة و«شروق محمد عواض»، 14 سنة، و«عواض محمد عواض» 10 سنوات، إثر ماس كهربائي.

وبمعاينة المنزل تبين أنه «منزل سويسي» بالطوب الأبيض، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.