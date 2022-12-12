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ضبط 88864 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة 

كتب:

محمد بركات
12:08 م | الإثنين 12 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 88864 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 24524 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 87 مخالفة السير دون تراخيص، 7 دراجات نارية مخالفة، 25 مخالفة موقف عشوائي، 10 مخالفات شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات