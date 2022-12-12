هاني الناظر: غسيل الشعر بالماء الدافئ يحافظ عليه ويحميه.. «فيديو»

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إنه يجب استشارة الطبيب لمعرفة نوع العلاج المناسب لمشكلة تساقط الشعر، لافتا إلى أن أسباب تساقطه قد تكون وراثية أو مرضية أو نفسية أو فيسيولوجية مثل الحمل أو الدورة الشهرية أو نتيجة عادات خاطئة كالصبغة أو فرد الشعر.

غسيل الشعر بالماء الدافئ يحميه

وأضاف استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة TeN، أن غسيل الشعر بالماء الدافئ يحافظ على الشعر ويحميه على عكس ما هو شائع، وينصح بالاعتدال في غسل الشعر وعدم غسله يوميا بدون سبب طبي.

الصبغ باستخدام منتجات خالية من الأمونيا

وأكد استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق في لقائه مع الاعلاميتين مها بهنسي وياسمين سيف، أنه فيما يخص الصبغة ينصح باستخدام منتجات خالية من الأمونيا أو استخدام الحنة، ولا ينصح بصبغ الشعر لصغار السن أيا كان نوع الصبغة، واستخدام الجاز الأبيض لصبغ الشعر مضر جدا لفروة الرأس، وكل أنواع المحروقات قد تسبب حروق في فروة الرأس.