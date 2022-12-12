في ذكرى ميلاد «ماجدة زكي».. أدوار مهمة والبداية بـ«أحلام الفتى الطائر»

تألقت الفنانة ماجدة زكي، في الدراما التليفزيونية وقدمت العديد من الأدوار المهمة، منذ بداية انطلاقها ودخولها المجال الفني بمشاركتها في مسلسل «أحلام الفتى الطائر» مع النجم عادل إمام، ونجحت في أن تكون واحدة من ملكات الأعمال الدرامية بمشاركتها مع كبار الفنانين، وارتبط بها الجمهور في مسلسلات، من بينها، «رحلة السيد أبو العلا البشري» و«ليالي الحلمية».

وحققت ماجدة زكي، التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها، نجاحًا كبيرًا خلال مشاركتها للفنان نور الشريف، عددًا من الأعمال منها «عائلة الحاج متولي، العطار والسبع بنات، الرجل الآخر»، وشاركت مع النجم عادل إمام في عدة أفلام منها «الإرهاب والكباب، الإرهابي، حب في الزنزانة»، وأسندت إلى البطولة الكاملة في مسلسلات «كيد الحموات وكريمة كريمة وحقي برقبتي وأحلامك أوامر».

روجينا تتحدث عن علاقة ماجدة زكي بشقيقها

ماجدة زكي، المولودة في 12 ديسمبر 1958، درست التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وهي شقيقة الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين وتربطهم ببعض علاقة أخوية طبية، تحدث عنها الفنانة روجينا، زوجه أشرف زكي، في حوار لهما ببرنامج «أنا وبنتي»، قائلة: «ماجدة شخصية قوية وبتحب أشرف حب رهيب وكانت بتغيرعليه لما اتجوزنا»، بينما كان أشرف زكي، دائم الحديث معها وهو ما دفع روجينا للشك فيه إلا أنها سرعان ما اطمأنت بعد أن مكالمته التليفونية لشقيقته، «أشرف وماجدة حالة عشق.. هي أمه وأخته وصحبته وبينهم أسرار كتير».

«روجينا» تتحدث عن علاقتها بماجدة زكي

وأضحت روجينا، أنها تلجأ إلى ماجدة زكي، حينما تحدث مشكلة بينها هي وزوجها: «اكتشف أنا وماجدة بنتقاسم حب أشرف زكي»، موضحة أنها لا تجرؤ على الشكوى لها من زوجها بسبب حبها الشديد له: «ماجدة بتوقف في صفي وبتنصره عليا».

وعقب فوز أشرف زكي، بمقعد نقيب المهن التمثيلية بالتزكية استقبلته شقيقته ماجدة زكي بالزغاريد، ووقفت بجانبه في الانتخابات التي أقيمت، بنادي النقابة بالجيزة، وانفصلت عن زوجها الفنان كمال أبو رية بعد زواج استمر 20 عامًا وأنجبت منه ثلاثة أبناء.