في عيد ميلادها.. محطات فارقة رسمت مشوار ماجدة زكي الفني

تعد الفنانة ماجدة زكي، التي تحتفل بعيد ميلادها اليوم 12 ديسمبر، إحدى أشهر الممثلات اللاتي ظهرن على شاشة التليفزيون، ونجحت في أن تكون واحدة من ملكات الأعمال الدرامية، وتجسيدها عددًا من الشخصيات والأدوار التي ارتبط الجمهور بها.

بداية ماجدة زكي في عالم الفن كان من خلال التليفزيون عام 1978 أمام الزعيم عادل إمام، من خلال مسلسل أحلام الفتى الطائر، للكاتب وحيد حامد، والمخرج محمد فاضل، وتجسيدها شخصية منى، الفتاة التي تحصل على الأموال وتقوم بالإبلاغ عن مكان إبراهيم الطائر الذي لقي حتفه في النهاية، والمسلسل ضّم عددا كبيرا من الممثلين وضيوف الشرف أبرزهم رجاء حسين، عمر الحريري، محمود المليجي، توفيق الدقن.

قدمت 4 أفلام مع عادل إمام

وانتقلت مشاركتها مع عادل إمام بعدها إلى السينما، من خلال ظهورها في فيلم «أمهات في المنفى» عام 1981، و«حب في الزنزانة» عام 1983 أمام السندريلا سعاد حسني، و«الإرهاب والكباب» عام 1992، و«الإرهابي» عام 1994.

شاركت كبار النجوم في الدراما

وعادت ماجدة زكي إلى التليفزيون مجددًا عام 1984 من خلال مسلسل أخو البنات، بطولة محمود ياسين، ليلى علوي، إلهام شاهين، سماح أنور، نبيلة السيد، فردوس عبدالحميد، وفي عام 1986 شاركت في مسلسل «رحلة السيد أبو العلا البشري» بطولة محمود مرسي، وفي نفس العام مسلسل «ولاد آدم» أمام عبدالمنعم إبراهيم وفاروق الفيشاوي.

ومن أبرز المسلسلات التي شاركت بها «أنا وإنت وبابا في المشمش، ليالي الحلمية، عائلة الأستاذ شلش، الدنيا وردة بيضا، من الذي لا يحب فاطمة، الرجل الآخر، يا رجال العالم اتحدوا».

نجاح كبير في «الحاج متولي»

وكانت النقلة الحقيقية للفنانة ماجدة زكي في عالم الدراما، عام 2001 من خلال مسلسل «عائلة الحاج متولي» أمام نور الشريف، وتجسيدها شخصية «أمينة» الزوجة التي لا تنجب وتتحمل زوجها وأفعاله وقيامه بالزواج عليها أكثر من امرأة، وذلك من خلال دراما اجتماعية كوميدية.

وتوالت بعدها الأدوار الناجحة لها من خلال مشاركتها في مسلسلات مثل «العطار والسبع بنات، عباس الأبيض في اليوم الأسود، حارة العوانس، كريمة كريمة، كيد الحموات».