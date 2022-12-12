«وهاد» صاحبة مشروع لتحويل المخلفات إلى إكسسوارات: دربت أكثر من 22 الف سيدة

«الخردة باب رزق»، هم اسم المشروع الفائز بالمركز الأول على مستوى محافظة القاهرة والمركز الثاني على مستوى الجمهورية، في فئة مشروعات المرأة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، الت تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا.

وقالت الدكاتورة وهاد سمير، الأستاذة بالمعهد العالي للفنون التطبيقية، إن مشروعها تم عرضه خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة السلام شرم الشيخ، إذ أن مشروعها قائم بالفعل منذ عام 2008 أي أنه بدأ منذ ما يقرب من 14 عام تقريبًا، منوهة إلى أنه من ضمكن شروط المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء أن يكون المشروع قائمما وينتج عنه منتجات وليس فقط مجرد فكرة.

تدريب أكثر من 22 الف سيدة على مستوى الجمهورية

وأضافت «سمير»، في حوار على فضائية «dmc»، أنها قامت بتدريب أكثر من 22 الف سيدة على مستوى الجمهورية على تحويل الخردة إلى إكسسوارات، إذ أن فكرة مشروعها قائمة على استخدام أي خردة متواجدة بالمنزل وتحويلها إلى إكسسوار، مثل بقايا قطع الخشب والخيوط ورقائق النحاس والبلاستيك وأجزاء الساعات وأسلاك النحاس من خراطيم الكهرباء وشمع والأزرار.

استخدام الملاعق بصناعة الحلي

وأوضحت الأستاذة بالمعهد العالي للفنون التطبيقية، أن فكرة تحويل الخردوات والفضة جاءت بعد زيادة أسعار الذهب والفضة عام 2008، إذ كانت تعمل وقتها بتصميم الإكسسوارات من الذهب والفضة إلا أن ارتفاع أسعارها أدى إلى قلة الطلب عليها وهو ما دفعها إلى التفكير في خامات أقل في تكلفتها لتصنيع الإكسسوارات، لافتة إلى أن تحويل الاشياء بدأ معها عندما قامت بتقطيع بعض ملاعق وشوك مصنوعة من الفضة وقامت باستخدام القطع المقطعة في تصنيع الحلي.