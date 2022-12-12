ورشة عمل حول بناء القدرات المؤسسية للمجتمع المدني في مجال الإعاقة

افتتحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، فاعليات ورشة عمل «بناء القدرات المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة»، بالتعاون مع مؤسسة هانس «زايدل الالمانية».

الهدف من ورشة العمل

تهدف ورشة العمل إلى رفع قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة على التشبيك وبناء التحالفات وتصميم استراتيجية تطوير العلاقات مع الشركاء المحتملين لكل جمعية، هذا بجانب إعداد وتجهيز ملف الدعوة والتشبيك وعقد الشراكات.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أن الورشة تأتي في إطار التعاون بين المجلس ومؤسسة هانس زايدل الألمانية، ووفقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وفي إطار قيام المجلس باختصاصاته ومهامه التي نص عليها القانون والتي تشمل عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والورش التدريبية وورش العمل بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بحقوقهم وواجباتهم وكذلك دور المجتمع نحوهم.

ورأت المشرف العام على المجلس، أن هذه الورشة وعنوانها تعد من أهم الورش التدريبية التي تستهدف المشاركة في تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الجمعيات المشاركة باعتبارهم شركاء في تنمية الوطن وجزء فعال داخل مجتمعه.

المبادرات الخاصة بتمكين ذوي الاعاقة

وقدمت الدكتورة إيمان كريم، خلال فعاليات الورشة التحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بقضايا وأدوار الاشخاص ذوي الإعاقة، وتأكيده الدائم على ضرورة دمجهم وتمكينهم في كافة المجالات، والتحية والتقدير الموصول للسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية على رعايتها للمبادرات الخاصة بتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة لا سيما الفتيات ذوات الاعاقة.

اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

من جانبه، رحب ماجد جامع، منسق البرامج بمؤسسة هانس زايدل الألمانية، بالتعاون القائم بين المؤسسة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تبلور عنه عدد من الأنشطة التفاعلية التوعوية لخدمة الأشخاص ذوي الاعاقة، منوها أن الورشة تتواكب مع احتفالات مصر والعالم بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

جدير بالذكر أن الورشة يقوم بالتدريب فيها الدكتورة وفاء عطية، ماجستير ريادة الاعمال والعلوم السياسية والخبيرة في مجال العمل مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة واستشاري الدعوة والتطوير المؤسسي، وأن الورشة تعقد في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري