حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 13-12-2022 عاطفيا ومهنيا

لفت الأنظار والاستحواذ على الاهتمام من أبرز سمات مولود برج الأسد، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بمظهره، فضلًا عن ثقته العالية بقدراته وبقدرة البيئة المحيطة به كأسرته وأصدقائه، ولهذا لا يستطيع أحد أن يقترب من تلك المنطقة ويهز ثقته بشأنها.

النجاح والتخطيط دائمًا ما يبدع فيهما مولود برج الأسد، فعلى الصعيد المهني تجد هذا المولود رقم واحد في محيط عمله حتى أنه يتقلد المناصب بشكل سريع.

واليوم الثلاثاء الموافق 13ديسمبر الجاري، قدمت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، شرح تفاصيلي بشأن حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي في تصريح خاص لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج الأسد، عن حظك اليوم على الصعيد العملي، فتنصحك الأفلاك أن الوضع الفلكي يجعلك اليوم تشعر بقيمتك شكلا وموضوعا وتستعيد ثقتك بنفسك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

وأضافت خبيرة الفلك والابراج «فؤاد»: أنه وفق توقعات حظك اليوم، القمر في برجك يزيدك تألقا وبهاءً في عيون الجنس الآخر، فقط تجنب المبالغة في الزهو بنفسك.