حبس صاحب مزرعة لاتهامه بحيازة مخدرات وبذور خشخاش بـ1.7 مليون جنيه

أمرت جهات التحقيق، بحبس المتهم المضبوط بحوزته 50 كيلو بذور خشخاش 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت سرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير مفصل عنها.

تفاصيل الضبطية

ترجع تفاصيل الواقعة، إلى تمكن قطاع الأمن العام بمشار كة إدارة البحث الجنائى بشمال سيناء من ضبط أحد شخص مقيم بدائرة قسم شرطة نخل بمحافظة شمال سيناء، حال تواجده بالمزرعة محل مسكنه، وبحوزته 50 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، و5 كيلو جرام من بذور نبات الخشخاش المخدر، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وأشارت التحريات إلى أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة هي مليون و750 ألف جنيه تقريباً.

العقوبة القانونية

وحول العقوبة المتوقعة للمتهم، قال المحامي والخبير القانوني أحمد حسن لـ«الوطن»، إن المادة 33 من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات حتى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، في حال تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.