تحالف العمل الأهلي: قدمنا خدمات لـ10 آلاف مواطن في قرية بالإسماعيلية

قالت نورهان هاني، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الوصول للمستفيدين في القرى والأماكن الأكثر احتياجًا هو أساس فكرة التحالف، مشيرة إلى إجراء أبحاث ودراسات من خلال قواعد البيانات المتوفرة بالجمعيات والمؤسسات المشاركة في قافلة «ستر وعافية»، لرصد أكثر الأماكن احتياجًا بكل محافظة.

خدمات قافلة «ستر وعافية»

وأضافj «هاني»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن القافلة استهدفت أكثر من 10 آلاف مواطن مُستحق بقرية الضبعية في الإسماعيلية يوم السبت الماضي، من خلال تقديم عدد من الخدمات المختلفة للأهالي، منها توزيع البطاطين والمواد الغذائية واللحوم، إلى جانب التوعية الصحية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، وكذلك التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، فضلا عن تسيير قوافل طبية بتخصصات متنوعة.

أكثر من 2000 متطوع في قافلة «ستر وعافية»

وتابعت، بأن هناك أكثر من 2000 متطوع وموظف وتنفيذي لخدمة الأهالي ومعاونتهم في الوصول للمكان المُقدم فيه الخدمة، مشيرة إلى أن القافلة شملت تخصصات طبية متنوعة، مثل الكبد، والعظام، والباطنة، والجهاز الهضمي، والجلدية، والرمد، والأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء، موضحة أن هناك توعية بأهمية وفائدة كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

وأشارت عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى تنظيم ندوات توعية عن أهمية الكشف المبكر لمرض سرطان الثدي منذ عام 2015 في مختلف المحافظات، لذلك اكتسب أعضاء التحالف خبرات في كيفية التعامل مع النساء وإقناعهن.