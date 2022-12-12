بالأسماء.. إصابة 8 طلاب في تصادم سيارتين على «صحراوي» المنيا

أصيب 8 طلاب في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي، في زمام إحدى قرى الظهير الصحراوي بمركز المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث بالطريق الصحراوي الغربي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وربع نقل، بالطريق الصحراوي الغربي، قبل تمركز إسعاف قرية 8، بالظهير الصحراوي.

إصابة 8 طلاب من قرية الحواصلية

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والفحص، تبين أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة ورعونة السائقين، ما أسفر عن إصابة 8 جميعهم طلاب بمراحل تعليمية مختلفة، وهم: عمر مصطفى، 19 عاما، محمد عبد العليم، 14 عاما، علاء رمضان، 22 عاما، أحمد محمد، 14 عاما، محمد خالد، 16 عاما، كريم مصطفى، 15 عاما، إسلام أحمد علي، 15 عاما، محمد مصطفى طنطاوي، 17 عاما، ويقيمون جميعا في قرية الحواصلية التابعة لمركز المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة المنيا لتلقي العلاج، وتنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.