القاهرة تدفع بـ25 أتوبيسا لنقل الركاب بين محطتي «السادات وناصر»

وجّه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مسؤولي هيئة النقل العام بالدفع بـ25 أتوبيسا قابلة للزيادة للعمل بين محطتي جمال عبدالناصر وأنور السادات؛ لمجابهة كثافات الركاب الناتجة عن العطل الموجود في الشبكة الكهربائية بين المحطتين.

عطل المترو

كانت شركة مترو الأنفاق، ذكرت في بيان لها منذ قليل، أنّ هناك عطل مفاجئ بالشبكة الكهربائية بين محطتى جمال عبدالناصر وأنور السادات، في اتجاه المرج، الأمر الذي أدى إلى تشغيل حركة القطارات في الخط الأول من محطة السيدة زينب حتى محطة حلوان في الاتجاهين كالمعتاد والتشغيل من محطة الدمرداش حتى محطة المرج الجديدة في الاتجاهين.