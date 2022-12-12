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القاهرة تدفع بـ25 أتوبيسا لنقل الركاب بين محطتي «السادات وناصر»

كتب:

وائل فايز
05:53 م | الإثنين 12 ديسمبر 2022
الدفع بأتوبيسات نقل عام

الدفع بأتوبيسات نقل عام

وجّه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مسؤولي هيئة النقل العام بالدفع بـ25 أتوبيسا قابلة للزيادة للعمل بين محطتي جمال عبدالناصر وأنور السادات؛ لمجابهة كثافات الركاب الناتجة عن العطل الموجود في الشبكة الكهربائية بين المحطتين.

عطل المترو

كانت شركة مترو الأنفاق، ذكرت في بيان لها منذ قليل، أنّ هناك عطل مفاجئ بالشبكة الكهربائية بين محطتى جمال عبدالناصر وأنور السادات، في اتجاه المرج، الأمر الذي أدى إلى تشغيل حركة القطارات في الخط الأول من محطة السيدة زينب حتى محطة حلوان في الاتجاهين كالمعتاد والتشغيل من محطة الدمرداش حتى محطة المرج الجديدة في الاتجاهين.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.