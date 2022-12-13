احتفالات المغاربة بإنجاز «أسود الأطلس».. «إيمان» تعد طاجن لحمة بالبرقوق

حقق تأهل منتخب المغرب إلى دور نصف النهائي في كأس العالم، حالة من السعادة والفرحة في الأوساط العربية وعند المغاربة على وجه الخصوص، حيث الاحتفالات مستمرة بالإنجاز التاريخي لـ«أسود الأطلس» في بطولة كأس العالم 2022 والتي تستضيفها قطر، وجاء طبق لحمة بالبرقوق هو أبرز احتفالات سيدة مغربية بالفوز وسط عائلتها.

إيمان شاليط تحتفل بفوز أسود الأطلس

احتفلت السيدة إيمان شاليط، من المملكة المغربية، بالإنجاز الذي حققه منتخب المغرب في كأس العالم وذلك على الطريقة المغريية بإعداد طبق «لحمة بالبرقوق» وهو إحدى الوجبات التي يتم تجهيزها في الأعياد والمناسبات والأفراح لدى المغاربة مع تبادل التهاني والتبريكات بعبارة «مبروك علينا».

إنجاز منتخب المغرب «مبروك علينا»

قالت إيمان شاليط في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفرحة مستمرة بتأهل منتخب المغرب في كأس العالم 2022‪ وتحقيق إنجاز بتواجده وسط الكبار في المربع الذهبي كأول فريق عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز، مؤكدة أن الشعب المغربي يعيش فرحة لا توصف وتبادل التهاني بعبارة مبروك علينا.

طريقة عمل طبق لحمة بالبرقوق

وأوضحت شاليط أن طبق لحمة بالبرقوق هو طاجن يتم إعداده في الاحتفالات والأعياد وأن إنجاز منتخب المغرب هو عيد بالنسبة لهم، لافتة إلى أن طبق اللحمة بالبرقوق هو طاجن باللحم مضاف عليه الزيت والسمن والبصل، وعود القرفة، والكزبرة والبقدونس والزنجبيل والفلفل الأسود والكركم والزعفران ويترك على نار هادئة.

إنجاز منتخب المغرب في كأس العالم

يذكر أن الفريق المغربي حقق الفوز على منتخب البرتغال بنتيجة هدف مقابل لا شيء وصعود منتخب المغرب إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2022‪ في نسختها الحالية بقطر.