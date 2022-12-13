أحمد كرارة وعماد رشاد بطلا مسلسل «شمال إجباري».. يُعرض في موسم رمضان

تعاقد أحمد كرارة وعماد رشاد، على بطولة مسلسل جديد، يحمل اسمًا مبدئيًا «شمال إجباري»، للمخرج محمد خضري، ومن المُقرر طرحه في موسم دراما رمضان المُقبل 2023.

وكشف المخرج محمد خضري، لـ«الوطن»، أبطال مسلسله الجديد، إذ يضم كلّ من هاجر الشرنوبي، وأحمد عزمي، وإيمي سالم، ولبنى ونس وآخري، وهو من تأليف خالد الغيطاني، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المُقبلة.

محمد خضري ينتظر طرح فيلم «ميني بار»

وفي سياق آخر، ينتظر المخرج محمد خضري، طرح فيلمه الجديد ميني بار في دور العرض خلال الفترة المُقبلة، حيث انتهى من تصويره قبل فترة طويلة، بينما موعد عرضه النهائي لم يُحدد بعد.

«ميني بار» بطولة كلّ من صلاح عبدالله ونضال الشافعي ومنة فضالي وعلاء مرسي وأمينة وراندا البحيري ومدحت تيخا وطاهر أبوليلة ومحمد أوتاكا وحسن عبدالفتاح وشيما الحاج وآخرين، وهو من إخراج محمد الخضري، وإشراف على الإخراج عادل الأعصر، وإنتاج مدحت سعد.

هاجر الشرنوبي تُشارك في مسلسل «أم البنات»

أما هاجر الشرنوبي، تواصل حاليًا تصوير مشاهدها في مسلسل «أم البنات» بجانب سهير رمزي، وناصر سيف، وفريال يوسف، ومحمد عبدالجواد، وحنان سليمان، وحنان يوسف، وياسر علي ماهر، وأيمن عزب، وسميرة صدقي، ومادلين طبر، وفاطمة الكاشف، والفنانين الشباب: ديانا هشام، ومنة عرفة، وهايدي رفعت، وسيلين عبدالعزيز، ومحمد مهران، ومحمد احمد ماهر، وأحمد جمال سعيد، وحسن عيد، ورانيا الخواجة، وصوفيا، وإكرامي هجرس، وياسمين جمال، وهو من تأليف احمد صبحي، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد.