أصيب شخصان صباح اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة نقل أعلى نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه القاهرة بنطاق محافظة بني سويف، وجرى نقلهما بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل أعلى نفق سنور بالطريق الصحراوي اتجاه القاهرة، نتج عنه إصابة شخصان بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابان إلي اقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

على الفور انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابان إلي قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

تفاصيل إصابة شخصين في انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي المصابين وهما: محمد عبدالعزيز حافظ 53 عامًا، يقيم قرية ابشنا ببنى سويف، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليمنى، محمد جمال عبد اللطيف 33 عامًا، يقيم بمحافظة الغربية، مصابًا كسر مضاعف بالقدمين.

وجرى تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.